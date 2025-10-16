POL-NOM: Werkzeug aus Scheune gestohlen
Northeim (ots)
Northeim OT Hillerse, Leineweg, Dienstag, 14.10.2025, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025, 07.45 Uhr
HILLERSE (Wol)
Im Zeitraum von Dienstag ca. 19.00 Uhr bis Mittwoch ca. 07.45 Uhr sind unbekannte Personen in eine Scheune im Leineweg in Hillerse eingebrochen. Die Personen öffneten die verschlossene Scheune gewaltsam und entwendeten aus der Scheune Werkzeug im bisher unbekannten Wert.
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.
