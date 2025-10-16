Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Werkzeug aus Scheune gestohlen

Northeim (ots)

Northeim OT Hillerse, Leineweg, Dienstag, 14.10.2025, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025, 07.45 Uhr

HILLERSE (Wol)

Im Zeitraum von Dienstag ca. 19.00 Uhr bis Mittwoch ca. 07.45 Uhr sind unbekannte Personen in eine Scheune im Leineweg in Hillerse eingebrochen. Die Personen öffneten die verschlossene Scheune gewaltsam und entwendeten aus der Scheune Werkzeug im bisher unbekannten Wert.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell