Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung und Beleidung nach Streitigkeiten

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Steinweg, Mittwoch, 15.10.25, 17.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 15.10.25, gegen 17.00 Uhr kam es im Bereich des Steinweges in Bad Gandersheim zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Parken eines Pkw. Der 26-jährige Beschuldigte aus Bad Gandersheim parkte seinen Pkw im Steinweg unberechtigt auf einem Anwohnerparkplatz. Nachdem sich ein 25-jähriger, berechtigter Anwohner über das Parkverhalten des 26-jährige beschwerte, geriet der 26-jährig in Rage, beschimpfte und beleidigte den 25-jährigen und schubste diesen zu Boden. Hierdurch zog sich der 25-jährige leichte Verletzungen zu. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung gefertigt.

