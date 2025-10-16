PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung und Beleidung nach Streitigkeiten

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Steinweg, Mittwoch, 15.10.25, 17.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 15.10.25, gegen 17.00 Uhr kam es im Bereich des Steinweges in Bad Gandersheim zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Parken eines Pkw. Der 26-jährige Beschuldigte aus Bad Gandersheim parkte seinen Pkw im Steinweg unberechtigt auf einem Anwohnerparkplatz. Nachdem sich ein 25-jähriger, berechtigter Anwohner über das Parkverhalten des 26-jährige beschwerte, geriet der 26-jährig in Rage, beschimpfte und beleidigte den 25-jährigen und schubste diesen zu Boden. Hierdurch zog sich der 25-jährige leichte Verletzungen zu. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

