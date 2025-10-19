PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 17.10. bis 19.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Zetel - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Im Zeitraum, vom 16.10.2025, 18.30 Uhr, bis 17.10.2025, 8.30 Uhr, 
befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in südlicher Richtung die 
Straße An der Hasenweide und kam aus bislang unbekannter Ursache nach
links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er gegen die Einfriedung eines 
Vorgartens und beschädigte diese sowie die Bepflanzung. Anschließend 
entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt 
von der Unfallstelle.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich
mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in 
Verbindung zu setzen. 

Varel - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Am 17.10.2025, zwischen 4.30 und 14.45 Uhr, kam es in der 
Bahnhofstraße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Audi wurde
beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug gestreift und dabei 
linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich 
anschließend, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich
mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in 
Verbindung zu setzen. 

Varel/Büppel - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person
Am 17.10.2025, um 19.35 Uhr, befuhr ein Pkw samt Anhänger die 
Bürgermeister-Osterloh-Straße in südlicher Fahrtrichtung. Plötzlich 
löste sich der Anhänger und kollidierte mit einem entgegenkommenden 
Pkw. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. 
Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zetel/Neuenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen
Am 17.10.2025, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus 
Wilhelmshaven mit seinem Pkw die Straße Am Markt in Neuenburg in 
Fahrtrichtung Zetel. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches übersah 
er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw und es kam zum 
Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem 
Unfall leicht verletzt. Weiterhin waren beide Pkw nicht mehr 
fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Das könnte Sie auch interessieren