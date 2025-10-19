Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 17.10. bis 19.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Zetel - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Im Zeitraum, vom 16.10.2025, 18.30 Uhr, bis 17.10.2025, 8.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in südlicher Richtung die Straße An der Hasenweide und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er gegen die Einfriedung eines Vorgartens und beschädigte diese sowie die Bepflanzung. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Varel - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 17.10.2025, zwischen 4.30 und 14.45 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Audi wurde beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug gestreift und dabei linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Varel/Büppel - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Am 17.10.2025, um 19.35 Uhr, befuhr ein Pkw samt Anhänger die Bürgermeister-Osterloh-Straße in südlicher Fahrtrichtung. Plötzlich löste sich der Anhänger und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zetel/Neuenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am 17.10.2025, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Wilhelmshaven mit seinem Pkw die Straße Am Markt in Neuenburg in Fahrtrichtung Zetel. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Weiterhin waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

