Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl in Schortens
Schortens (ots)
Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 11:36 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Schortens zu einem Ladendiebstahl.
Nach bisherigen Erkenntnissen verstauten zwei Beschuldigte Lebensmittel im Wert von 90 Euro in einem mitgeführten Kinderwagen und verließen anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.
Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.
