PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Schortens

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 16.10.2025, gegen 11:36 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Schortens zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verstauten zwei Beschuldigte Lebensmittel im Wert von 90 Euro in einem mitgeführten Kinderwagen und verließen anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 09:14

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, 14.10.2025, kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr in der Grenzstraße, Höhe Hausnummer 85, zu einem Verkehrsunfall. Ein silberfarbener VW wurde dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:41

    POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

    Wilhelmshaven (ots) - Erst jetzt wurde angezeigt, dass es bereits am 03.10.2025, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr, zu einem Raubdelikt in der Hamburger Straße in Wilhelmshaven gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer zunächst von drei Jugendlichen auf E-Scootern verfolgt und angesprochen. Anschließend schlugen die Täter dem Opfer mit der Faust unter das Kinn, sodass dieses zu Boden ging. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren