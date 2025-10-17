Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erneute Schockanrufe in Hooksiel und im Stadtgebiet von Wilhelmshaven - Geldübergabe scheitert dank Aufmerksamkeit der Geschädigten

Wilhelmshaven/Hooksiel (ots)

Am Donnerstag, 16.10.2025, kam es zwischen 11:00 Uhr und 15:17 Uhr in Hooksiel zu einem weiteren Fall von Schockanrufen.

Eine 80-jährige Geschädigte erhielt mehrere Anrufe einer vermeintlichen Polizistin, die ihr mitteilte, dass die Tochter ihres verstorbenen Lebensgefährten in Schleswig-Holstein einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer angeblich drohenden Haft müsse sie eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro zahlen. Im Verlauf der Gespräche meldeten sich angebliche Polizeibeamte, Staatsanwälte, Bankangestellte und Versicherungsmitarbeiter. Selbst Rückrufe der Geschädigten - auch über die angebliche "110" - führten zurück zu den Tätern, die mit professioneller Gesprächsführung den Eindruck einer echten Amtshandlung vermittelten.

Die zunächst angekündigte Einzahlung beim Amtsgericht wurde schließlich in eine persönliche Geldübergabe geändert. Als eine unbekannte Person an der Wohnanschrift der Geschädigten erschien, verweigerte diese geistesgegenwärtig die Übergabe und zog einen Zeugen hinzu. Daraufhin flüchtete der Geldabholer zu Fuß in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung:

- männlich, ca. 40-50 Jahre alt - schwarzer Bart - schwarzer Mantel - schwarze Kopfbedeckung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem aktuellen Fall nimmt die Polizei Jever unter der Telefonnummer 04461 / 7449-0 entgegen.

Auch im Stadtbereich von Wilhelmshaven ist es erneut zu dergleichen Anrufen gekommen. Die Polizei nimmt das zum Anlass, um Präventionshinweise zu geben. So schützen Sie sich vor Schockanrufen: - Legen Sie sofort auf, wenn angebliche Polizisten, Staatsanwälte oder Angehörige Sie telefonisch unter Druck setzen oder Geld fordern. - Rufen Sie selbstständig die echte Polizei unter 110 an - nutzen Sie dazu eine neue Verbindung und nicht die Rückruffunktion auf dem Display. - Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder Wertsachen. - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Informieren Sie Angehörige oder Nachbarn, wenn Sie Zweifel an einem Anruf haben. - Sprechen Sie mit älteren Familienmitgliedern über diese Betrugsmasche - Täter zielen gezielt auf ältere Menschen ab.

Wir beraten Sie gerne: Unsere Ansprechpartner*innen Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kann wertvolle Verhaltenshinweise geben. Neben Katja Reents, die als Beauftragte für Kriminalprävention für den Bereich Wilhelmshaven zuständig ist und die sie unter der Rufnummer 04421 942-108 erreichen, stehen im Landkreis Anja Kienetz, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever, unter der Rufnummer 04461 7449-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel, unter der Rufnummer 04451 923-181 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung. Neben dem Präventionsbereich der Polizei steht ebenfalls der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Telefonnummer 04421 7780942 für Beratungen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell