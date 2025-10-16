PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Erst jetzt wurde angezeigt, dass es bereits am 03.10.2025, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr, zu einem Raubdelikt in der Hamburger Straße in Wilhelmshaven gekommen sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer zunächst von drei Jugendlichen auf E-Scootern verfolgt und angesprochen. Anschließend schlugen die Täter dem Opfer mit der Faust unter das Kinn, sodass dieses zu Boden ging. Das Opfer rief um Hilfe, woraufhin in einer nahegelegenen Wohnung ein Licht anging. Die Täter wurden offenbar kurzzeitig verschreckt und ließen zunächst von dem Opfer ab, setzten die Verfolgung jedoch kurze Zeit später fort.

Anschließend kreisten die drei Jugendlichen das Opfer erneut ein, entwendeten dessen Geldbörse aus der Gesäßtasche, nahmen das Bargeld heraus und flüchteten.

Täterbeschreibung:

   -	Person 1: ca. 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, graue Jacke mit 
Kapuze, E-Scooter -	Person 2: ca. 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, 
heller (evtl. blauer) Pullover, E-Scooter -	Person 3: ca. 16-17 Jahre
alt, ca. 180 cm groß, Oberteil mit weißen Anteilen, E-Scooter

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 10:04

    POL-WHV: Nötigung im Straßenverkehr in Schortens

    Schortens (ots) - Am Mittwochabend, 15.10.2025, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Schortens zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem E-Scooter den innerorts durch Verkehrszeichen ausgewiesenen Rad- und Gehweg in Fahrtrichtung Grafschaft, als sie durch einen 66-jährigen Mann mit einer Taschenlampe gezielt geblendet und dadurch zum Anhalten ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:42

    POL-WHV: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Zetel

    Zetel (ots) - Am Mittwochabend, 15.10.2025, zwischen 18:37 und 19:40 Uhr, kam es in Zetel und später im Polizeikommissariat Varel zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Zeuge meldete zunächst eine schreiende, offenbar verwirrte Frau, die im Bereich des Heidewegs in Zetel auf der Straße herumlief. Die Frau konnte in der Oldenburger Straße angetroffen werden. Sie schrie lautstark und war für die Beamten ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:37

    POL-WHV: Beleidigung in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 12:05 Uhr, kam es in der Posener Straße in Wilhelmshaven-Fedderwardergroden zu einer Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen arbeitete ein 48-jähriger Mann gewerblich auf einem Gehweg, als ein 74-jähriger Anwohner ihn aufforderte, die Tätigkeit zu unterlassen, und ihn dabei beleidigte. Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Strafverfahren wegen Beleidigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren