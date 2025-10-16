Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Erst jetzt wurde angezeigt, dass es bereits am 03.10.2025, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr, zu einem Raubdelikt in der Hamburger Straße in Wilhelmshaven gekommen sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer zunächst von drei Jugendlichen auf E-Scootern verfolgt und angesprochen. Anschließend schlugen die Täter dem Opfer mit der Faust unter das Kinn, sodass dieses zu Boden ging. Das Opfer rief um Hilfe, woraufhin in einer nahegelegenen Wohnung ein Licht anging. Die Täter wurden offenbar kurzzeitig verschreckt und ließen zunächst von dem Opfer ab, setzten die Verfolgung jedoch kurze Zeit später fort.

Anschließend kreisten die drei Jugendlichen das Opfer erneut ein, entwendeten dessen Geldbörse aus der Gesäßtasche, nahmen das Bargeld heraus und flüchteten.

Täterbeschreibung:

- Person 1: ca. 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, graue Jacke mit Kapuze, E-Scooter - Person 2: ca. 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, heller (evtl. blauer) Pullover, E-Scooter - Person 3: ca. 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, Oberteil mit weißen Anteilen, E-Scooter

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell