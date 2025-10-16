PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Zetel

Zetel (ots)

Am Mittwochabend, 15.10.2025, zwischen 18:37 und 19:40 Uhr, kam es in Zetel und später im Polizeikommissariat Varel zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Zeuge meldete zunächst eine schreiende, offenbar verwirrte Frau, die im Bereich des Heidewegs in Zetel auf der Straße herumlief. Die Frau konnte in der Oldenburger Straße angetroffen werden. Sie schrie lautstark und war für die Beamten zunächst nicht zu beruhigen. Als sie sich in Richtung der Fahrbahn bewegte, wurde sie aufgefordert, auf dem Gehweg zu bleiben. Der Aufforderung kam sie nur kurzzeitig nach und leistete Widerstand, indem sie einen Beamten trat und nach ihm schlug. Die Frau wurde anschließend dem Polizeikommissariat Varel zugeführt. Dort wehrte sie sich weiterhin, schlug um sich und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

