Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshavener Bekleidungsgeschäft

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 15.10.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen zog ein 25-jähriger Mann zwei Kleidungsstücke unter seine eigene Kleidung, um das Geschäft anschließend ohne Bezahlung zu verlassen. Der Ladendetektiv bemerkte den Vorfall und hielt den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Wert der entwendeten Herrenoberbekleidung beläuft sich auf rund 200 Euro.

Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell