Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, kam es in der Zeit zwischen 12:55 Uhr und 13:22 Uhr in Jever, im Bereich St.-Annen-Straße / Am Kirchplatz, zu einem Verkehrsunfall.

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Pkw Seat kurzfristig in diesem Bereich. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden am rechten Heck des Fahrzeugs fest.

Aufgrund des Spurenbildes ist davon auszugehen, dass der Schaden durch einen Lkw oder einen Anhänger verursacht wurde. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Jever bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04461/7449-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

