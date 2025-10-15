PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Polizei ermittelt nach Fund der toten Frettchen

Schortens (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, 10.10.2025, gegen 18:45 Uhr, im Straßengraben "An der Alten Bundesstraße" im Bereich des Naturfreibades Schortens eine Transportbox mit zwei verendeten Tieren aufgefunden. (Zur Erstmeldung: https://my.newsaktuell.de/p/15411/archiv/5760387?page=2

Nach einem Zeugenhinweis, der am 14.10.2025 bei der Polizei Jever einging, richteten sich die Ermittlungen gegen einen 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Friesland.

Noch bevor die Polizei den Mann aufsuchen konnte, stellte sich der Beschuldigte selbst bei der Polizei und gestand, die Frettchen ausgesetzt zu haben.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

