POL-WHV: Verlorener Anhänger auf der B210 verursacht Sachschaden

Schortens (ots)

Am Dienstagmorgen, 14.10.2025, gegen 05:35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 210 bei Schortens zu einem Verkehrsvorfall mit Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein Fahrzeugführer während der Fahrt unbemerkt seinen Anhänger. Dieser prallte auf der linken Fahrspur gegen die Leitplanke, wodurch Sachschaden entstand.

Die linke Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden, um die Unfallstelle zu sichern. Der Verursacher kehrte eigenständig zur Unfallstelle zurück und entfernte den Anhänger von der Fahrbahn.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

