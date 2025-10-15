PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bedrohung auf Wangerooge

Wangerooge (ots)

Am Dienstagabend, 14.10.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in Wangerooge, Am Alten Deich, zu einer Bedrohung. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine 43-jährige Frau einen 50-jährigen Nachbarn an, da dieser in seinem Garten lautstark feierte und bat ihn, die Musik leiser zu stellen.

Daraufhin ging der Beschuldigte mit einem Grillbesteck in der Hand auf die Frau zu. Im weiteren Verlauf griff er nach einem Besen sowie einem Gartengerät und deutete an, das Opfer damit schlagen zu wollen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 07:47

    POL-WHV: Körperverletzung am Bismarckplatz

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstagabend, 14.10.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es am Bismarckplatz in Wilhelmshaven zu einem tätlichen Angriff in einem Linienbus. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 20-jähriger Mann den Bus und bedrängte eine 18-jährige Person, worauf es zu Streitigkeiten kam. In der Folge schlug der Beschuldigte dem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht und gegen das linke Ohr. Ein 27-jähriger ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 12:08

    POL-WHV: Fahrt auf Baustellengelände

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montagmorgen, 13.10.2025, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer in Wilhelmshaven, Antonslust, ein abgesperrtes Baustellengelände durch ein offenstehendes Tor. Innerhalb der Baustelle kam der Mann von seiner Fahrspur ab und setzte mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnabsatz so auf, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme machte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren