Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bedrohung auf Wangerooge

Wangerooge (ots)

Am Dienstagabend, 14.10.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in Wangerooge, Am Alten Deich, zu einer Bedrohung. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach eine 43-jährige Frau einen 50-jährigen Nachbarn an, da dieser in seinem Garten lautstark feierte und bat ihn, die Musik leiser zu stellen.

Daraufhin ging der Beschuldigte mit einem Grillbesteck in der Hand auf die Frau zu. Im weiteren Verlauf griff er nach einem Besen sowie einem Gartengerät und deutete an, das Opfer damit schlagen zu wollen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell