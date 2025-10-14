Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrt auf Baustellengelände

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen, 13.10.2025, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer in Wilhelmshaven, Antonslust, ein abgesperrtes Baustellengelände durch ein offenstehendes Tor.

Innerhalb der Baustelle kam der Mann von seiner Fahrspur ab und setzte mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnabsatz so auf, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.

Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme machte der Fahrzeugführer wirre Angaben. Ein Rettungswagen erschien vor Ort, konnte jedoch keine akuten gesundheitlichen Auffälligkeiten feststellen.

Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Ein Bericht an die Führerscheinstelle wurde gefertigt.

