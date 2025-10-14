Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahrt auf Baustellengelände
Wilhelmshaven (ots)
Am Montagmorgen, 13.10.2025, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer in Wilhelmshaven, Antonslust, ein abgesperrtes Baustellengelände durch ein offenstehendes Tor.
Innerhalb der Baustelle kam der Mann von seiner Fahrspur ab und setzte mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnabsatz so auf, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.
Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme machte der Fahrzeugführer wirre Angaben. Ein Rettungswagen erschien vor Ort, konnte jedoch keine akuten gesundheitlichen Auffälligkeiten feststellen.
Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Ein Bericht an die Führerscheinstelle wurde gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell