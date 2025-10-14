Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall mit entlaufenen Rindern in Schortens

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schortens (ots)

Am Montagmorgen, 13.10.2025, gegen 05:38 Uhr, kam es auf der Schooster Straße (K 95) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren entlaufenen Rindern. Eine 32-jährige Pkw-Führerin und ein 47-jähriger Fahrzeugführer befuhren die Straße aus Richtung Schoost in Fahrtrichtung Friedeburg, als sie auf mehrere Rinder auf der Fahrbahn trafen. Ein Ausweichen oder rechtzeitiges Abbremsen war nicht mehr möglich, sodass es zur Kollision mit zwei Tieren kam. Beide Rinder verendeten durch den Aufprall. An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die 32-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt, der 47-jährige musste mit schwereren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tierhalter konnte ermittelt werden und kümmerte sich um die entlaufenen Tiere.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell