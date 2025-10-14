Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Diebstahl aus Klinik - Polizei leitet Ermittlungen ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen, 13.10.2025, gegen 04:05 Uhr, versuchten zwei bislang Beschuldigte - ein 40-jähriger Mann und eine noch unbekannte Person - einen Kaffeevollautomaten aus dem Speisezimmer einer Station des Klinikums Wilhelmshaven zu entwenden.

Der Diebstahlsversuch wurde durch aufmerksame Zeugen bemerkt, die umgehend die Polizei verständigten.

Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

