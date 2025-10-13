PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 09.10.2025, 13:30 Uhr, bis Freitag, 10.10.2025, 10:00 Uhr, kam es in der Siebethsburger Straße, Höhe Hausnummer 5-7B, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein gelber Fiat wurde dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug vorne linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend, ohne die erforderlichen Mitteilungspflichten zu erfüllen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:35

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

    Schortens (ots) - Am Sonntag, den 12.10.2025, kam es in der Rügenstraße zwischen 16:45 Uhr und 19:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen VW Golf ordnungsgemäß auf der Fahrbahn. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug beim Vorbeifahren durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt, wobei der linke Außenspiegel abgetrennt wurde. Der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:33

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

    Wangerland/Wiarden (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 11.10.2025, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 12.10.2025, 08:00 Uhr, kam es in der Wangerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren grauen Dacia Dokker am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hohenkirchen. Als das Fahrzeug wieder genutzt werden sollte, wurde festgestellt, dass der Außenspiegel abgeklappt und ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:31

    POL-WHV: Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

    Jever (ots) - Am Sonntag, den 12.10.2025, gegen 23:07 Uhr, wurde auf der Sillensteder Straße ein 35-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Der Mann stand im Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug geführt zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC, sodass im weiteren Verlauf eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde bis zur Erlangung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren