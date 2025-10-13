Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, 09.10.2025, 13:30 Uhr, bis Freitag, 10.10.2025, 10:00 Uhr, kam es in der Siebethsburger Straße, Höhe Hausnummer 5-7B, zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein gelber Fiat wurde dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug vorne linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend, ohne die erforderlichen Mitteilungspflichten zu erfüllen.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell