Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 09.10.2025, 13:30 Uhr, bis Freitag, 10.10.2025, 10:00 Uhr, kam es in der Siebethsburger Straße, Höhe Hausnummer 5-7B, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein gelber Fiat wurde dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug vorne linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend, ohne die erforderlichen Mitteilungspflichten zu erfüllen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell