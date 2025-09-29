Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch im Supermarkt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28.09.2025, kurz nach Mitternacht verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in Wehr. Im Verkaufsraum wurden mehrere Kassen mit brachialer Gewalt geöffnet. Die Täterschaft konnte mit Bargeld in noch unbekannter Höhe fliehen. Der verursachte Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden, liegt aber deutlich über dem Erbeuteten. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die rund um den Supermarkt "Im Hammer" in Wehr verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Der Polizeiposten Wehr ist unter Tel. 07762 8078 0 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter Tel. 07761 934 0 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell