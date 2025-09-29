PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch im Supermarkt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28.09.2025, kurz nach Mitternacht verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in Wehr. Im Verkaufsraum wurden mehrere Kassen mit brachialer Gewalt geöffnet. Die Täterschaft konnte mit Bargeld in noch unbekannter Höhe fliehen. Der verursachte Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden, liegt aber deutlich über dem Erbeuteten. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die rund um den Supermarkt "Im Hammer" in Wehr verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Der Polizeiposten Wehr ist unter Tel. 07762 8078 0 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter Tel. 07761 934 0 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:59

    POL-FR: Klettgau/Grießen: Essen auf Herd - Bewohnerin verletzt ins Krankenhaus

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 26.09.2025, gegen 13:20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in der Auenstraße in Klettgau- Grießen gerufen. Eine 53- jährige Nachbarin, die durch den Heimrauchmelder aufmerksam wurde, hatte vor Eintreffen der Feuerwehr das angebrannte Essen bereits vom Herd gezogen und die bewusstlose Bewohnerin aus der Wohnung gerettet. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:58

    POL-FR: Laufenburg/ Binzgen: Wellensittiche ausgesetzt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 28.09.2025, gegen 19:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Bad Säckingen eine besondere Fundsache gemeldet. Eine 33-Jährige hatte im Bereich der Mühlemattstraße im Laufenburger Ortsteil Binzgen einen schwarzen Schuhkarton mit vier Wellensittichen gefunden. Die Tiere wurden an die zuständige Behörde übergeben. Das Polizeirevier Bad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren