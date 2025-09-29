Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Binzgen: Wellensittiche ausgesetzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.09.2025, gegen 19:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Bad Säckingen eine besondere Fundsache gemeldet. Eine 33-Jährige hatte im Bereich der Mühlemattstraße im Laufenburger Ortsteil Binzgen einen schwarzen Schuhkarton mit vier Wellensittichen gefunden. Die Tiere wurden an die zuständige Behörde übergeben. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeugen, die Hinweise auf den Besitzer oder die Person geben können, die einen schwarzen Schuhkarton im Bereich der Mühlemattstraße abgestellt hat. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter 07761 9340 erreichbar.

