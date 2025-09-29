Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Illegale Bauschuttentsorgung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 19.09.2025, bis Dienstag, 23.09.2025, entsorgten bislang Unbekannte eine größere Menge Bauschutt auf dem Gelände der Stadtwerke Waldkirch.

Es gibt Hinweise auf einen weißen Lkw (Kipplaster), der am Samstag, 20.09.2025, beim Abladen auf dem Gelände beobachtet wurde.

Das betroffene Areal befindet sich an der L186, Abzweigung Richtung Suggental/Denzlingen, gegenüber des P+R-Parkplatzes.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07681-40740 zu melden. Besonders von Interesse sind Baustellen, bei denen derzeit Bauschutt oder Erdaushub mit weißen Lkw abtransportiert wird.

