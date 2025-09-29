Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Unbekannte brechen in Werkstatt ein - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 26.09.2025, brachen unbekannte in der Zeit zwischen 2:00 Uhr und 3:30 Uhr in ein Werkstattgebäude in der Munzinger Straße in Freiburg-St. Georgen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Täterschaft die Glasscheibe eines Tores zerschlagen und das Gebäude betreten. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Dabei wurde neben einem Tresor samt Inhalt auch diverse Tankkarten, Feinstaubplaketten, Werkzeug und mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet. Im Anschluss verließ die Täterschaft das Gebäude scheinbar unbemerkt.

Die Ermittlungen zum Wert des Diebesgutes sowie dem entstandenen Schaden dauern an.

Der Polizeiposten Freiburg-St. Georgen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 0761 120171-40 oder das Polizeirevier Freiburg-Süd unter 0761 882-4421 rund um die Uhr entgegen.

