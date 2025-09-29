PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfall mit Verletzten

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.09.2025, gegen 11.30 Uhr ereignete sich auf der B294 zwischen Freiburg und Waldkirch ein Verkehrsunfall.

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Freiburg kommend in Fahrtrichtung Waldkirch. Auf Höhe des Parkplatzes Suggental kam er aus bislang ungeklärten Gründen von seiner Fahrspur nach rechts ab und kollidierte mit der rechten Front seines Fahrzeugs mit einem auf dem Standstreifen stehenden Klein-Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Klein-Lkw gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und kam dort zum Stillstand.

Der Fahrer des Klein-Lkw wurde nach derzeitigen Erkenntnissen an beiden Händen verletzt, der Lkw-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden in eine Klinik eingeliefert und dort medizinisch versorgt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 11.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die B294 in Fahrtrichtung Waldkirch kurzzeitig voll gesperrt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

