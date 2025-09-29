Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 27.09.2025, wurde gegen 13:15 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Krozinger Straße im Freiburger Stadtteil-Weingarten gemeldet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte vermutlich verbranntes Essen in einer Wohnungsküche zu einem lokalen Feuer geführt. Eine über dem Herd befindliche Dunstabzugshaube geriet dabei in Brand. Beim Versuch, die Flammen eigenständig zu löschen, erlitten zwei Personen leichte Verletzungen.

Der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen, bevor sich der Brand weiter ausbreiten konnte.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 EUR geschätzt. Wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in dem Mehrfamilienhaus befanden, ist nicht bekannt.

ak

