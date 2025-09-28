PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Mögliche Blutspur an geparktem Pkw in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Am 27.09.2025 wurde die Polizeiinspektion Lebach gegen 19:15 Uhr über eine mögliche Blutspur an einem auf dem Parkplatz "Zur Breitwies" geparkten Pkw in Kenntnis gesetzt. Die Mitteilerin schilderte, dass sie sich ca. 10 Minuten in einem der Geschäfte befand und im Anschluss eine blutähnliche Spur an ihrer Beifahrertür feststellte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort keine weiteren Erkenntnisse bzgl. einer möglichen Straftat oder einer verletzten Person erlangt werden. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zu der möglichen Blutspur machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Das könnte Sie auch interessieren