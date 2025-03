Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf frischer Tat ertappt

Meiningen (ots)

Ein 44-jähriger Mann beobachtete Mittwochmittag einen Mann, der aus einer Tiefgarage in der Neunkirchener Straße in Meiningen lief und ein silbernes Damenfahrrad neben sich her schob. Er lief in die Garage, um nachzuschauen, ob das Fahrrad seiner Frau noch an Ort und Stelle war. Da bemerkte er, dass es sich bei dem zuvor gesehenen Fahrrad um das seiner Gattin gehandelt hatte. Er verfolgte den Dieb und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten ihn im Bereich der Lindenallee feststellen und nachdem die Eigentumsverhältnisse des Drahtesels zweifelsfrei geklärt waren, wurde das Zweirad dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Eine Anzeige wegen Diebstahls war die Folge.

