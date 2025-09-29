Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Arbeiter stürzt von Gerüst und verletzt sich -Rettungshubschrauber im Einsatz.

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.09.2025, gegen 10:45 Uhr stürzte ein 48-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle im Bereich der Heckerstraße in Tiengen von einem Baugerüst im dritten Obergeschoss auf die darunterliegende Ebene. Der Arbeiter wurde dabei verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber konnte ohne Patienten wieder abfliegen. Der Polizeiposten Tiengen ermittelt nun, wieso der 48-Jährige zwei Meter auf die darunter liegende Ebene des Baugerüstes stürzte.

