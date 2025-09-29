PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Grießen: Essen auf Herd - Bewohnerin verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.09.2025, gegen 13:20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in der Auenstraße in Klettgau- Grießen gerufen. Eine 53- jährige Nachbarin, die durch den Heimrauchmelder aufmerksam wurde, hatte vor Eintreffen der Feuerwehr das angebrannte Essen bereits vom Herd gezogen und die bewusstlose Bewohnerin aus der Wohnung gerettet. Die 70-jährige Bewohnerin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort soll unter anderem geklärt werden, ob die Bewohnerin aufgrund des Rauchs in der Wohnung bewusstlos wurde oder bereits vor dem Anbrennen des Essens bewusstlos war. Ein Sachschaden entstand nicht.

