POL-KLE: Uedem - Einbruch in Lebensmittelgeschäft: Tabakwaren entwendet

Goch (ots) - Am Sonntag (13. Juli 2025) kam es zwischen 00:17 Uhr und 00:21 Uhr an der Straße "Am Mooshof" in Goch zu einem Einbruch. Zwei unbekannte Täter beschädigten, nach aktuellem Kenntnisstand, ein Kellerfenster und drangen so in die Halle ein. In dieser wurden die beiden männlichen Täter von einer ...

mehr