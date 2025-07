Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannte Täter beschädigen Fenster und dringen in Lagerhalle ein: Kripo sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Sonntag (13. Juli 2025) kam es zwischen 00:17 Uhr und 00:21 Uhr an der Straße "Am Mooshof" in Goch zu einem Einbruch. Zwei unbekannte Täter beschädigten, nach aktuellem Kenntnisstand, ein Kellerfenster und drangen so in die Halle ein. In dieser wurden die beiden männlichen Täter von einer Überwachungskamera aufgezeichnet und können anhand der Bilder wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - ca. 20 bis 45 Jahre alt - helles T-Shirt - schwarze Sneaker - trägt einen Rucksack

Täter 2:

- männlich - ca. 20 bis 45 Jahre alt - Hose mit Reflektoren an der Seite - schwarze Schuhe

Wertgegenstände wurden, nach aktuellem Kenntnisstand, aus der Lagerhalle nicht entwendet. Die Kripo Goch ermittelt im beschriebenen Sachverhalt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell