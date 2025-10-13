Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Jever (ots)

Am Sonntag, den 12.10.2025, gegen 23:07 Uhr, wurde auf der Sillensteder Straße ein 35-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Der Mann stand im Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug geführt zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC, sodass im weiteren Verlauf eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde bis zur Erlangung der Fahrtüchtigkeit untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell