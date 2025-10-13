PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Jever (ots)

Am Sonntag, den 12.10.2025, gegen 23:07 Uhr, wurde auf der Sillensteder Straße ein 35-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Der Mann stand im Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug geführt zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC, sodass im weiteren Verlauf eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde bis zur Erlangung der Fahrtüchtigkeit untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

