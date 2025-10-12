PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 10.-12.10.2025 der Polizei Varel

Varel (ots)

Sachbeschädigung an PKW

In dem Zeitraum vom 09. Oktober 2025, um 12:00 Uhr, bis zum 11. 
Oktober 2025, um 07:30 Uhr, wird in der Wilhelmshavener Straße in 
Varel die Windschutzscheibe eines geparkten PKW durch einen 
unbekannten Täter mutwillig beschädigt. 
Die Beschädigung ist mutmaßlich mittels eines Glasflaschenwurfs 
verursacht worden. 
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich
mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in 
Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

