Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für das Wochenende 10.-12.10.2025 der Polizei Varel

Varel (ots)

Sachbeschädigung an PKW In dem Zeitraum vom 09. Oktober 2025, um 12:00 Uhr, bis zum 11. Oktober 2025, um 07:30 Uhr, wird in der Wilhelmshavener Straße in Varel die Windschutzscheibe eines geparkten PKW durch einen unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Die Beschädigung ist mutmaßlich mittels eines Glasflaschenwurfs verursacht worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell