Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betrug zum Nachteil einer Seniorin in Varel - Ermittlungen laufen

Varel (ots)

Die Polizei teilt ergänzend zur bisherigen Meldung vom 10.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6134917, mit, dass im aktuellen Ermittlungsstand folgende Hinweise vorliegen:

Die Abholung von Geld und Schmuck wurde gegen 14:25 Uhr durchgeführt. Der Abholort befand sich in der Raiffeisenstraße. Es besteht die Möglichkeit, dass dort Videoaufzeichnungen vorliegen, die zur Aufklärung beitragen könnten. Der verwendete Fahrzeugtyp wird als mutmaßlich silberner Kleinwagen beschrieben; weitere Fahrzeugmerkmale sind derzeit nicht bekannt.

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Zeit, Fahrzeug oder beteiligten Personen geben können, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 / 923-0 in Verbindung zu setzen.

