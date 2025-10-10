Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand an Einfamilienhaus in Friederikensiel
Wangerland (ots)
Am Donnerstagabend, gegen 23:20 Uhr, kam es in Wangerland-Friederikensiel, Seedeichstraße 1, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen an der Fassade eines Einfamilienhauses, das auf den Dachstuhl übergriff. Ein Nachbar entdeckte das Feuer und konnte es mit einem Wasserschlauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr nahezu vollständig löschen. Es entstand leichter Gebäudeschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Verletzte Personen gab es nicht. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an
