Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Zetel - Polizei stoppt Transporterfahrer mit 0,62 Promille
Zetel (ots)
Am 09.10.2025, gegen 14:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Neuenburger Straße in Zetel einen 25-jährigen Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven, der mit einem Transporter unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein anschließender Atemalkoholtest an einem stationären Alcomaten ergab einen Wert von 0,62 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt,
