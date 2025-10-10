PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Zetel - Polizei stoppt Transporterfahrer mit 0,62 Promille

Zetel (ots)

Am 09.10.2025, gegen 14:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Neuenburger Straße in Zetel einen 25-jährigen Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven, der mit einem Transporter unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein anschließender Atemalkoholtest an einem stationären Alcomaten ergab einen Wert von 0,62 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt,

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 08:47

    POL-WHV: Bauschutt auf Fahrbahn - Polizei räumt Steine von der Hooksieler Landstraße

    Wilhelmshaven (ots) - Am 09.10.2025, gegen 14:30 Uhr, verlor ein bislang 43-jähriger Lkw-Fahrer auf der Hooksieler Landstraße in Wilhelmshaven-Fedderwarden während der Fahrt Bauschutt, darunter mehrere größere Steine, die auf die Fahrbahn fielen. Die Polizei räumte die Steine zur Gefahrenabwehr von der Straße und fertigte eine Kostenrechnung. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 08:32

    POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

    Wilhelmshaven (ots) - Die Polizei Wilhelmshaven sucht nach einem männlichen Autofahrer, der an einem Verkehrsunfall am Samstag, den 20.09.2025, gegen 16:20 Uhr, beteiligt war. Der Unfall ereignete sich im Bereich Erich-Kästner-Ring / Hopfenweg in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der gesuchte Autofahrer mit einem Fahrradfahrer zusammen. Nach einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren