POL-WHV: Bauschutt auf Fahrbahn - Polizei räumt Steine von der Hooksieler Landstraße

Zetel (ots) - In der Zeit von Mittwoch bis in die Nacht auf Donnerstag kam es im Bereich Zetel zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen waren unter anderem die öffentlichen Toiletten am ZOB sowie eine Holzhütte am Rondell beim Hankenhof. Zudem wurde eine Scheibe des Hankenhofs eingeworfen und ...

mehr