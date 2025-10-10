Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Bauschutt auf Fahrbahn - Polizei räumt Steine von der Hooksieler Landstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am 09.10.2025, gegen 14:30 Uhr, verlor ein bislang 43-jähriger Lkw-Fahrer auf der Hooksieler Landstraße in Wilhelmshaven-Fedderwarden während der Fahrt Bauschutt, darunter mehrere größere Steine, die auf die Fahrbahn fielen. Die Polizei räumte die Steine zur Gefahrenabwehr von der Straße und fertigte eine Kostenrechnung.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell