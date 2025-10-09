PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Körperverletzung in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Mittwochabend, 08.10.2025, gegen 21:15 Uhr, wurde der Polizei Varel eine blutende Person im Bereich des Imbisses gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte zuvor an der Schloßstraße / Ecke Windallee einen bislang unbekannten Mann angesprochen und darum gebeten, dessen Handy kurz für einen Anruf nutzen zu dürfen. Daraufhin habe der Unbekannte dem Geschädigten ins Gesicht geschlagen und sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: - männlich, etwa 20 Jahre alt - kurze schwarze Haare - bekleidet mit einem weißen T-Shirt und blauer Jeans - in Begleitung einer Frau, vermutlich seiner Freundin

Beide Personen sollen häufig im Bereich der Schloßstraße gesehen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

