Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Zetel - Polizei bittet um Hinweise

Zetel (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis in die Nacht auf Donnerstag kam es im Bereich Zetel zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Betroffen waren unter anderem die öffentlichen Toiletten am ZOB sowie eine Holzhütte am Rondell beim Hankenhof. Zudem wurde eine Scheibe des Hankenhofs eingeworfen und versucht, durch Hebeln einer Tür in das Gebäude einzudringen.

Am Mittwochnachmittag wurden mehrere Jugendliche beobachtet, die beim Besprühen der Holzhütte gesehen wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

