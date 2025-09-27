Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau überzeugt bei internationalem Wettkampf - Platz 4 in Rheden (NL)

Bedburg-Hau (ots)

Starke Leistung der Löscheinheit Till-Moyland: Nach zwölf Jahren Wettkampfpause nahm die Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau heute (27.09.2025) wieder an den Internationalen Brandweerwedstrijden im niederländischen Rheden teil - und erreichte auf Anhieb den 4. Platz.

Unter der Leitung von Brandmeister Markus Geurds stellte sich das 5-köpfige Team den anspruchsvollen Aufgaben, die von den niederländischen Feuerwehren gestellt wurden. Das Szenario: In einer Spedition war ein Gabelstapler in Brand geraten. Neben der Brandbekämpfung mussten zwei verletzte Personen schnellstmöglich gerettet werden - ein Einsatz, der den Teilnehmern nicht nur fachliches Können, sondern auch Teamgeist und Nervenstärke abverlangte.

Mit 1.224 Punkten setzte sich die Löscheinheit Till-Moyland erfolgreich gegen starke Konkurrenz durch. Insgesamt waren zwölf Feuerwehren aus dem Kreis Kleve am Start. Während die Till-Moylander beim letzten Antreten 2013 noch den 8. Platz belegten, konnten sie diesmal ihre Leistung deutlich steigern.

"Wir sind sehr stolz auf unsere Mannschaft, die sich nach so vielen Jahren wieder dieser besonderen Herausforderung gestellt und ein hervorragendes Ergebnis erzielt hat", sagte Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann, Leiter der Feuerwehr Bedburg-Hau.

Die internationalen Feuerwehrwettkämpfe sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Kalender der niederländischen Feuerwehren. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zu stärken, die Einsatzfähigkeit zu trainieren und sich im freundschaftlichen Wettstreit zu messen.

