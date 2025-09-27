PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau überzeugt bei internationalem Wettkampf - Platz 4 in Rheden (NL)

FW-KLE: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau überzeugt bei internationalem Wettkampf - Platz 4 in Rheden (NL)
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bedburg-Hau (ots)

Starke Leistung der Löscheinheit Till-Moyland: Nach zwölf Jahren Wettkampfpause nahm die Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau heute (27.09.2025) wieder an den Internationalen Brandweerwedstrijden im niederländischen Rheden teil - und erreichte auf Anhieb den 4. Platz.

Unter der Leitung von Brandmeister Markus Geurds stellte sich das 5-köpfige Team den anspruchsvollen Aufgaben, die von den niederländischen Feuerwehren gestellt wurden. Das Szenario: In einer Spedition war ein Gabelstapler in Brand geraten. Neben der Brandbekämpfung mussten zwei verletzte Personen schnellstmöglich gerettet werden - ein Einsatz, der den Teilnehmern nicht nur fachliches Können, sondern auch Teamgeist und Nervenstärke abverlangte.

Mit 1.224 Punkten setzte sich die Löscheinheit Till-Moyland erfolgreich gegen starke Konkurrenz durch. Insgesamt waren zwölf Feuerwehren aus dem Kreis Kleve am Start. Während die Till-Moylander beim letzten Antreten 2013 noch den 8. Platz belegten, konnten sie diesmal ihre Leistung deutlich steigern.

"Wir sind sehr stolz auf unsere Mannschaft, die sich nach so vielen Jahren wieder dieser besonderen Herausforderung gestellt und ein hervorragendes Ergebnis erzielt hat", sagte Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann, Leiter der Feuerwehr Bedburg-Hau.

Die internationalen Feuerwehrwettkämpfe sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Kalender der niederländischen Feuerwehren. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zu stärken, die Einsatzfähigkeit zu trainieren und sich im freundschaftlichen Wettstreit zu messen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau
Pressesprecher
Michael Hendricks
Telefon: 02821 / 7 38 92 97
Telefax: 02821 / 7 38 92 98
E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.nrw
https://feuerwehr-bedburg-hau.nrw

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren