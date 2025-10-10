PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven sucht nach einem männlichen Autofahrer, der an einem Verkehrsunfall am Samstag, den 20.09.2025, gegen 16:20 Uhr, beteiligt war.

Der Unfall ereignete sich im Bereich Erich-Kästner-Ring / Hopfenweg in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der gesuchte Autofahrer mit einem Fahrradfahrer zusammen. Nach einem kurzen Gespräch mit dem gestürzten Radfahrer verließ der Autofahrer die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 20 Jahre alt - etwa 180 cm groß - kurzer Bart - schwarze, zur Seite gegelte Haare - fuhr einen schwarzen Pkw

Die Polizei Wilhelmshaven bittet den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Fahrers geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

