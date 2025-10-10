Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Acht Personen in einem Kleinwagen - Polizei stoppt überbesetztes Fahrzeug in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagabend, 09.10.2025, gegen 20:34 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Bismarckstraße, Höhe Kieler Straße, einen Pkw, in dem sich insgesamt acht Personen befanden - drei Erwachsene und fünf Kinder.

Der Pkw verfügt jedoch nur über vier zugelassene Sitzplätze. Zudem war keine der Personen ordnungsgemäß gesichert. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Bedeutung der richtigen Sicherung von Mitfahrenden - insbesondere von Kindern - im Straßenverkehr hin:

Kinder sind besonders gefährdet und müssen entsprechend ihrer Körpergröße und ihres Gewichts in zugelassenen Kinderrückhalteeinrichtungen gesichert werden (§ 21 StVO). Eine ungesicherte oder fehlerhafte Sicherung kann bei einem Unfall schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Tipp der Polizei:

- Jedes Kind braucht einen passenden Sitzplatz mit Gurt oder Kindersitz. - Niemals mehr Personen befördern, als Sitzplätze vorhanden sind. - Sicherheit geht immer vor - auch bei kurzen Fahrten. Für den festgestellten Verstoß drohen ein Bußgeld und Punkte im Fahreignungsregister.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell