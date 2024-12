Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfall zwischen Radfahrerin und Pkw - Radfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 58-jährige Radfahrerin befuhr am Dienstag, 03.12.2024, gegen 20.35 Uhr, den gemeinsamen Geh- und Radweg an der Lörracher Straße von Grenzach kommend in Richtung Wyhlen. Sie beabsichtigte die Straße Gmeiniweg an der Furt zu überqueren und soll die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt, einer von links kommenden 43-jährigen Pkw-Fahrerin, missachtet haben. Auf der Furt kam es zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem Pkw. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei. Mit dem Verdacht einer Beinfraktur wurde die 58-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

