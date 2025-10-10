Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betrug zum Nachteil einer Seniorin in Varel

Varel (ots)

Am 09.10.2025 kam es in Varel zu einem Betrug zum Nachteil einer 79-jährigen Frau.

Die Geschädigte erhielt einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der ihr mitteilte, sie sei im Besitz von falschen Banknoten. Im Verlauf des Gesprächs schaltete sich ein weiterer Mann ein, der sich als Polizeibeamter ausgab.

Nach einem mehrstündigen Telefonat wurde eine Abholung von Geld und Schmuck an der Wohnanschrift der Frau vereinbart. Eine unbekannte Person erschien dort und nahm die Wertsachen entgegen.

Da eine zugesagte Rückgabe ausblieb, verständigte die 79-Jährige später die Polizei Varel, die die Ermittlungen aufnahm.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell