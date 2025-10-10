PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Reizgasvorfall an Integrierter Gesamtschule in Wilhelmshaven - mehrere Schülerinnen und Schüler leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 11:37 Uhr, kam es in einer Integrierten Gesamtschule in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Grund war der Verdacht auf versprühtes Reizgas in den sanitären Anlagen der Schule. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in einem Toilettenbereich eine geringe Menge Reizgas freigesetzt. Die Feuerwehr lüftete die betroffenen Räumlichkeiten, eine gefährliche Substanz wurde dabei nicht festgestellt. Mehrere Schülerinnen und Schüler erlitten Reizungen und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnten die Schülerinnen und Schüler nach und nach wieder in ihre Klassenräume zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie das Reizgas in die Räumlichkeiten gelangte und wer dafür verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

