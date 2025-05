Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Der besondere Veranstaltungstipp: "Die Egerländer" spielen in Rosenheim

Rosenheim (ots)

Für Freunde der Egerländer Blasmusik gibt es einen besonderen Veranstaltungstipp: Das renommierte Bundespolizeiorchester München spielt am Samstag (17. Mai) mit seiner Egerländer Besetzung in Rosenheim. Der Auftritt findet im Rahmen des "Landestags der Verkehrssicherheit" ab etwa 15:20 Uhr am Max-Josefs-Platz statt.

Das Ensemble, das sich mit viel "Herzblut" der böhmischen Blasmusik verschrieben hat, begeisterte bereits in den zurückliegenden Jahren in Rosenheim seine Zuhörer immer wieder mit weltbekannten Kompositionen und feinen musikalischen "Schmankerln". Es lohnt sich also, am Samstagnachmittag in der Rosenheimer Innenstadt vorbeizuschauen.

Weitere Informationen unter: www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/083160/index.html

