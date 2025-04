POL-EU: Einbruch in Scheune

Zülpich (ots) - Am gestrigen Dienstag (15. April) machte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer auf der Römerallee in Zülpich mehrere Verkehrsteilnehmer durch Hupen auf eine Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug aufmerksam. Der Pkw-Fahrer hielt daraufhin am Fahrbahnrand an. Beim Aussteigen entdeckte er Flammen, die sowohl unter dem Fahrzeug als auch aus dem Motorraum schlugen. Der Mann lief in seine nahe gelegene Wohnung und holte einen Feuerlöscher. Mit dem Feuerlöscher konnte der ...

