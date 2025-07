Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Rettungswagen

Olsberg (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 12:20 Uhr auf der B480 in Olsberg auf Höhe der Einmündung zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Rettungswagen.

Ein 27-jähriger Fahrer eines Rettungswagens befuhr die B480 in Richtung Losenbergtunnel und beabsichtigte an der Einmündung nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit dem entgegenkommenden 46-jährigen Lkw-Fahrer. Die drei Besatzungsmitglieder des Rettungswagens sowie der Lkw-Fahrer aus Meschede wurden dabei leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Einmündung gesperrt.

