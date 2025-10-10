PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wangerland

Wangerland (ots)

Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 14:05 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 331 zwischen Schmidtshörn und Crildumersiel, in Höhe Maihausergroden, zu einer seitlichen Berührung zwischen einem Omnibus und einem Wohnmobil. Nach Angaben des Busfahrers reduzierten beide Fahrzeugführer aufgrund der schmalen Fahrbahn ihre Geschwindigkeit. Kurz vor dem Passieren sei das Wohnmobil jedoch leicht nach links geraten, wodurch der Außenspiegel gegen den Bus prallte und Sachschaden entstand. Das Wohnmobil habe zunächst weiter abgebremst, sei dann jedoch ohne anzuhalten und ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, davongefahren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 11:33

    POL-WHV: Brand an Einfamilienhaus in Friederikensiel

    Wangerland (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 23:20 Uhr, kam es in Wangerland-Friederikensiel, Seedeichstraße 1, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen an der Fassade eines Einfamilienhauses, das auf den Dachstuhl übergriff. Ein Nachbar entdeckte das Feuer und konnte es mit einem Wasserschlauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr nahezu vollständig löschen. Es entstand leichter Gebäudeschaden, dessen ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:09

    POL-WHV: Betrug zum Nachteil einer Seniorin in Varel

    Varel (ots) - Am 09.10.2025 kam es in Varel zu einem Betrug zum Nachteil einer 79-jährigen Frau. Die Geschädigte erhielt einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der ihr mitteilte, sie sei im Besitz von falschen Banknoten. Im Verlauf des Gesprächs schaltete sich ein weiterer Mann ein, der sich als Polizeibeamter ausgab. Nach einem mehrstündigen Telefonat wurde eine Abholung von Geld und Schmuck an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren