Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall bei Rümpel

Alkoholisierter Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Ratzeburg (ots)

24.09.2025 | Kreis Stormarn | 23.09.2025 - Rümpel / K 79

Dienstagabend kam es aus K 79 zwischen Rümpel und Lasbek zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Menschen verletzt wurden. Einer der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Am 23.09.2025 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 34-jähriger Deutscher aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit seinem VW Golf die Barkhorster Straße (K 79) aus Richtung Rümpel kommend in Fahrtrichtung Lasbek. Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger Porsche-Fahrer aus dem Kreis Stormarn die Strecke in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve kam der Golf-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Golf mit dem Porsche. Der 34-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte, der 55-Jährige schwere Verletzungen zu. Beide wurden mit Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit..

Die Einsatzkräfte gewannen beim 34-jährigen Golf-Fahrer Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum vor Fahrtantritt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,47 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein.

Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Die Fahrbahn war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell