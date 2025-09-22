PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach Mila-Marie Q.

Ratzeburg (ots)

22.09.2025 | Kreis Stormarn | 18.09.2025 - Ahrensburg

Die seit dem 18.09.2025 vermisste 14-Jährige aus Ahrensburg ist wohlbehalten in Karlsruhe angetroffen worden.

Die polizeilichen Suchmaßnahmen wurden eingestellt. Wir bedanken uns für die Mithilfe aus der Bevölkerung und bitten um Löschung des veröffentlichten Bildmaterials. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 20.09.2025 wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren