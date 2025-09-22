Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach Mila-Marie Q.

Ratzeburg (ots)

22.09.2025 | Kreis Stormarn | 18.09.2025 - Ahrensburg

Die seit dem 18.09.2025 vermisste 14-Jährige aus Ahrensburg ist wohlbehalten in Karlsruhe angetroffen worden.

Die polizeilichen Suchmaßnahmen wurden eingestellt. Wir bedanken uns für die Mithilfe aus der Bevölkerung und bitten um Löschung des veröffentlichten Bildmaterials. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 20.09.2025 wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell