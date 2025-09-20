PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bekämpfung des illegalen Glücksspiels - Generalstaatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung vollstrecken Durchsuchungsbeschlüsse

Ratzeburg (ots)

20.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 19.09.2025 - Geesthacht / Lauenburg / Hamburg

Gemeinsame Medieninformation der Generalstaatsanwaltschaft,des Finanzamtes für Zentrale Prüfungsdienste - Steuerfahndung - und der Polizeidirektion Ratzeburg

Unter Federführung der bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig eingerichteten Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (KE OK) haben die Polizeidirektion Ratzeburg sowie weitere Kräfte der Landespolizei und das Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste - Steuerfahndung - am 19. September 2025 gemeinsam Durchsuchungsbeschlüsse für zahlreiche Gaststätten und mehrere Wohnungen unter anderem in Geesthacht, Lauenburg und Hamburg vollstreckt. Hintergrund sind Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verdacht der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen durch das Aufstellen von Spielautomaten.

An den Maßnahmen waren über 400 Polizeibeamte sowie Steuerfahnderinnen und -fahnder des Landes Schleswig-Holstein und eine Vielzahl von Polizeibeamten der Freien und Hansestadt Hamburg sowie die Ordnungsämter der Städte Geesthacht und Lauenburg beteiligt.

Im Rahmen der Maßnahmen sind unter anderem mehr als 50 Spielautomaten und Beweismittel in Form von Unterlagen sowie elektronischen Speichermedien sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden müssen.

Ferner konnten im Rahmen der Vermögensabschöpfung durch die Beschuldigten mutmaßlich erlangte inkriminierte Vermögenswerte (u.a. Bargeld, hochwertige Kraftfahrzeuge und Immobilien) in Höhe von über 1.000.000 EUR vorläufig gesichert werden.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte gegeben.

Dr. Sören Pansa, Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein

Sandra Kilian, Pressesprecher/in der Polizeidirektion Ratzeburg

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 12:25

    POL-RZ: Polizeiliche Prävention zeigt Wirkung: Trickbetrüger scheitern im Kreis Stormarn

    Ratzeburg (ots) - 19.09.2025 | Kreis Stormarn | 18.09.2025 In den vergangenen Wochen wurde immer wieder darüber berichtet: Trickbetrüger treiben vielerorts ihr Unwesen und machen auch vor den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn nicht halt. Die Polizei warnte immer wieder vor den gängigen Betrugsmaschen Enkeltrick, Schockanruf und Falsche Polizeibeamte und gab ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 12:23

    POL-RZ: Passant verhindert Unfallflucht / Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 19.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 18.09.2025 - Lauenburg Am 18.09.2025 ereignete sich in Lauenburg ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Polizisten stellten den Flüchtigen und gewannen Hinweise auf einen Rauschzustand. Nun werden Zeugen für den Vorfall gesucht. Zunächst ist es ein ganz normaler Donnerstagmorgen für die Beamten der Polizei in Lauenburg: Sie sind auf Streifenfahrt im Stadtgebiet ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:56

    POL-RZ: Seniorin auf Supermarkt-Parkplatz beraubt / Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 18.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.09.2025 - Mölln Mittwochnachmittag wurde eine Seniorin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes von einer unbekannten Person beraubt. Der bzw. die Tatverdächtige floh. Am 17.09.2025 gegen 16:40 Uhr befand sich eine 67-jährige Seniorin aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg bei einem Ladengeschäft im Grambeker ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren