Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Unfälle am Wochenende in Escheburg

Insgesamt sechs Verletzte

Ratzeburg (ots)

22.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 19./21.09.2025 - Escheburg

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in Escheburg gleich zwei Verkehrsunfälle mit mehreren Leicht- und Schwerverletzten.

Am 19.09.2025 gegen 15:20 Uhr befuhr ein 89-jähriger Deutscher aus dem Kreis Schleswig-Flensburg mit einem VW Golf die Straße Stubbenberg aus Richtung B207 kommend in Fahrtrichtung Alte Landstraße. Der Golf-Fahrer wollte nach links auf die Alte Landstraße abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein 38-jähriger Deutscher aus dem Kreis Stormarn mit einem Mercedes-Benz Sprinter die Alte Landstraße aus Richtung Geesthacht kommend in Fahrtrichtung Börnsen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der 89-jährige Golf-Fahrer und seine 85-jährige Mitfahrerin aus dem Kreis Schleswig-Flensburg wurden dabei schwerverletzt und mussten infolgedessen von Rettungskräften zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sprinter-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Die Fahrbahn war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Sonntagnachmittag (21.09.2025) gegen 16:15 Uhr befuhr eine 18-jährige Deutsche aus dem Kreis Nordfriesland mit einem Opel Corsa die Alte Landstraße in Escheburg aus Richtung Börnsen kommend in Fahrtrichtung Geesthacht. Vor ihr fuhr ein 39-jähriger Hamburger mit einem Volvo. Im Rahmen eines verkehrsbedingten Bremsmanövers kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall. Der 39-jährige Volvo-Fahrer und die 18-jährige Opel-Fahrerin sowie ihre 17- und 18-jährige Mitfahrerin, beide aus dem Kreis Nordfriesland, zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die anderen beiden Mitfahrer im Opel Corsa blieben unverletzt. Die Feuerwehr und ein RTW waren ebenfalls im Einsatz.

